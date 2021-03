Adesso c’è la data ufficiale. Lunedì (22 marzo) la strada statale del Brennero riapre a senso unico alternato dopo mesi di chiusura e disagi.

“Ci è stato comunicato che lunedì 22 marzo riaprirà la SS12 del Brennero a senso unico alternato – annuncia il sindaco Patrizio Andreuccetti – Si tratta di un importantissimo risultato per tutta la nostra comunità. Grazie ad un lavoro di squadra, sotto il coordinamento della prefettura, con Anas, Comuni, partecipazione popolare, abbiamo raggiunto un primo, fondamentale, traguardo”.

“Ora quello che più conta è trasformare una difficoltà in una opportunità, così da ottenere, condividendo ogni passaggio, i lavori per il ripristino della viabilità normale e per la messa in sicurezza complessiva del tratto di strada – prosegue il primo cittadino -. Questo è solo l’inizio, ma intanto godiamocelo, che dopo i mesi scorsi non è certo poco. La riapertura del Brennero, sia pur parziale, è una boccata d’ossigeno per la qualità della vita sul nostro territorio. State certi che si resta sul pezzo, e nessuno molla”.