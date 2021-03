La Toscana resta zona arancione, ma tutta la Versilia passa in rosso

La Toscana resta in zona arancione almeno fino al 28 marzo. Questa la decisione del comitato tecnico scientifico comunicata oggi.

Alcune zone, però, come già annunciato e come da prerogativa della Regione, saranno rosse. Restano tali le province di Prato, Pistoia e Arezzo come la scorsa settimana e anche il comprensorio del Cuoio e l’Empolese Valdelsa. Si allarga a tutta la Versilia il provvedimento che aveva riguardato Viareggio la scorsa settimana.

Attesa, inoltre, una nuova ordinanza da parte del governatore Giani per quanto riguarda la possibilità di recarsi nelle seconde case.