Vaccinazioni oltre quota 492mila in Toscana

Vaccini, da oggi riprendono le somministrazioni di Astra Zeneca e i dati non possono che migliorare.

Alle 12 di oggi in Toscana sono state effettuate complessivamente 492325 vaccinazioni, 10129 in più rispetto a ieri (+2,1%). La Toscana è la nona regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (il 79,7% delle 618060 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 13333 per 100mila abitanti (media italiana: 12.351 per 100mila).

A ieri (18 marzo) le vaccinazioni effettuate nel territorio dell’Asl Toscana Nord ovest erano 131380, di cui 95856 per prime dosi, tra operatori sanitari (30070), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (4624), operatori scolastici (22177), forze di polizia e vigili del fuoco (6250), tutte le altre categorie come ultraottantenni, soggetti estremamente vulnerabili eccetera (32735).

Sono stati vaccinati 36776 uomini e 59080 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri apparteneva la alla fascia d’età 50-59 con 20922 vaccinati; segue la fascia 40-49 anni con 17549; poi la fascia 30-39 con 11680; quindi la fascia 80-89 con 12963; la fascia 60-69 con 11269; la fascia oltre i 90 anni con 11181; la fascia 20-29 con 6721; la fascia 70-79 con 3456 vaccinati; ultima ancora la fascia 0-19 con 115 vaccinati.

Nella Piana di Lucca sono state inoculate 13479 prime dosi e 5587 seconde dosi; in Valle del Serchio 3800 prime dosi e 1316 seconde dosi; in Versilia 12653 prime dosi e 5537 seconde dosi.

Le prime dosi somministrate a ieri dai medici di medicina generale ai cittadini untraottantenni erano 23077 così ripartite: Piana di Lucca 3246; Valle del Serchio 1434; Versilia 2366.