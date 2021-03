Bagni di Lucca, contagi ancora in aumento: da lunedì scattano nuove restrizioni. Chiusi due asili

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus nel comune di Bagni di Lucca. Una situazione in peggioramento in costante monitoraggio dell’amministrazione comunale, che da lunedì (22 marzo) farà scattare nuove restrizioni.

“La situazione continua a peggiorare a Bagni di Lucca, il numero dei contagiati sta aumentando in modo notevole – aggiorna il Comune -. Le circostanze rendono necessarie un primo intervento da parte del Sindaco al fine di evitare ulteriori diffusioni: da lunedì entrerà in vigore un’ordinanza che prevederà la chiusura dei giochi nei parchi pubblici e il limite di una persona per ogni panchina pubblica. Le attività dovranno rimuovere ogni seduta rimasta di fronte ai propri esercizi”.

“Oggi i numeri ufficiali raccolti dall’Asl Toscana nord ovest relativi a Bagni di Lucca: 38 persone positive, di cui 4 sempre ricoverate in ospedale; più di 50 persone in quarantena obbligatoria per contatto con persone risultate positive. Attualmente a causa della positività di due insegnati sono chiusi gli asili di Fabbriche di Casabasciana e di Ponte a Serraglio. È importante non abbassare la guardia e rispettare le regole utilizzando i dispositivi anticontagio”.