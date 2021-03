Boato alla stazione: container in fiamme dopo l’esplosione di un fornello a gas

A dare l’allarme è stato un vicino: attorno alle 23 di ieri sera (19 marzo) ha udito un improvviso boato, pensando allo scoppio di un’esplosione. Non si sbagliava. Poco distante da casa sua, nell’area della stazione di Altopascio un container, trasformato in alloggio di fortuna da un senzatetto, era in fiamme.

Il fornello a gas con cui si stava riscaldando era esploso, fortunatamente senza procurargli ferite. L’uomo è riuscito ad allontanarsi in tempo prima che le fiamme avvolgessero la struttura. Inizialmente si era pensato addirittura che l’esplosione potesse arrivare dai locali della stazione ferroviaria, ma i soccorritori precipitatisi sul posto si sono resi conto che la situazione era ben diversa e fortunatamente che non vi erano feriti.

Il senzatetto che era entrato nel container per ripararsi dal freddo della notte era riuscito, infatti, a uscire dalla struttura praticamente incolume. Sul posto il 118 ha inviato le ambulanze insieme ai vigili del fuoco. I pompieri hanno subito preso in mano la situazione ed hanno provveduto a spegnere l’incendio.

In corso gli accertamenti dei carabinieri anche se la natura del rogo appare al momento del tutto accidentale.