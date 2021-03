Bagni di Lucca, giochi chiusi nei parchi pubblici. Scuole sotto monitoraggio

Due sezioni di due istituti scolastici chiuse e i loro contatti in isolamento e un’ordinanza che vieta l’accesso a parchi gioco e parchi pubblici. Bagni di Lucca fronteggia così l’aumento di casi di coronavirus.

Le due sezioni delle scuole dell’infanzia interessate da casi di positività, Fabbriche di Casabasciana e Ponte a Serraglio, sono plessi separati da altre sezioni e gli alunni, le loro famiglie e i loro contatti, sono in quarantena o in isolamento già da diversi giorni.

“È stato convenuto di comune accordo tra sindaco e la Regione – spiega il Comune – di non chiudere per adesso altre scuole, continuando a monitorando quotidianamente la situazione. Infatti ilsindaco si incontrerà domani mattina con il dirigente scolastico, la Regione e l’Asl per le ulteriori valutazioni. Inoltre il sindaco ha emesso un’ordinanza, di comune accordo con la Regione, che prevederà la chiusura dei giochi nei parchi pubblici e il limite di una persona per ogni panchina pubblica. Le attività dovranno rimuovere ogni seduta rimasta di fronte ai propri esercizi. L’ordinanza sarà in vigore da domani (22 marzo) fino al 6 aprile. È importante non abbassare la guardia, limitare i propri contatti, evitare gli assembramenti e rispettare le regole utilizzando i dispositivi anticontagio”.