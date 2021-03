Rissa e inseguimento tra giovani sulle Mura per un monopattino

Ha tentato di rubare ad un gruppo di stranieri un monopattino ed è scatenato la rissa sulle Mura. E’ successo nel pomeriggio di ieri (21 marzo) tra il baluardo di San Colombano e Porta Elisa, ma fortunatamente la polizia è intervenuta prima che la situazione potesse degenerare.

Stando a quanto ricostruito, a dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito al litigio e poi all’inseguimento fino a Porta Elisa. Un episodio piuttosto movimentato che secondo quanto ipotizzato dalla polizia, sarebbe stato scatenato dal tentativo di un 20enne italiano di sottrarre un monopattino ad un gruppo di stranieri che si trovava al baluardo.

I ragazzi però se ne sono accorti e hanno iniziato a chiedere conto all’altro, senza evitare le parole pesanti. Vista la situazione e considerando che l’alterco era ormai sfociato in un approccio violento, il 20enne è fuggito. E’ stato però inseguito dagli altri fino a Porta Elisa dove però sono stati bloccati dalla polizia. Per i giovani si sta valutando l’ipotesi del foglio di via da Lucca, visto che nessuno di loro è residente nel comune capoluogo.

E’ stato uno degli interventi di un sabato pomeriggio di controlli a Lucca. Varie pattuglie, in collaborazione con altre forze dell’ordine, hanno effettuato controlli sulla movida, per verificare il rispetto delle norme covid. Nonostante la folla in centro non sono state riscontrate violazioni.