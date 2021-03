Altopascio piange un’altra vittima del Covid: morta Luana del “Buon Pane”

Altopascio piange un’altra vittima del Covid. Il Comune è in lutto per la morte di Luana Strauss, che se ne è andata all’età di 75 anni dopo aver combattuto per giorni contro il maledetto virus in ospedale.

Luana era molto conosciuta in paese: faceva parte della famiglia del panificio Buon Pane, un’istituzione per gli altopascesi, soprattutto per la rinomata focaccia. Un altro pezzo di storia di Altopascio che se ne va, ma il paese non si dimenticherà mai di Luana e del suo sorriso davanti al bancone del negozio per accogliere i clienti.

La nipote, Lavinia, ha salutato nonna Luana dedicandole un lungo e toccante post sui social: “E adesso guidami, guardami le spalle e proteggimi come hai sempre fatto. Credo sia impossibile immaginare la mia vita senza te, presenza costante e fondamentale da sempre e per sempre! L’anima più bella e buona che io abbia mai conosciuto, sempre pronta a mettersi in secondo piano per poter essere in prima linea ad aiutare gli altri. Nonna è arrivata la primavera e con se ha portato via il fiore più bello del nostro giardino! Adesso in cielo ci sono le quattro stelle più belle, i punti cardinali della mia esistenza; fate quadrato e da oggi proteggeteci, perché mai come adesso abbiamo bisogno di voi! Ti amo, immensamente!”.

Luana Strauss lascia i familiari e la figlia Alessandra, che sta lottando in ospedale per sconfiggere il virus.