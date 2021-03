Con la droga in auto durante un controllo di polizia: arrestato 42enne

Nella serata di sabato (20 marzo), personale delle volanti della polizia di Viareggio in servizio per la prevenzione dallo spaccio ha proceduto all’arresto di un 42enne italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto è stato trovato in possesso di 11,1 granni di cocaina e della somma di 350 euro e di un bilancino elettronico.

Durante un controllo in via Aurelia Nord a Viareggio gli occupanti hanno manifestato nervosismo ed insofferenza, motivo per il quale ha portato gli agenti ad effettuare una accurata perquisizione del mezzo, condotto da un 48enne italiano, anche lui già conosciuto alle forze dell’ordine. Il passeggero è stato così trovato in possesso dello stupefacente, che aveva occultato in un pacchetto vuoto di sigarette nella zona del freno a mano, e di un bilancino di precisione elettronico nascosto in una tasca della propria giacca, nonché della somma di 350 euro.

Le perquisizioni effettuate nei domicili dei due soggetti hanno permesso di rinvenire materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente nella casa del conducente. Tutto quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Il 42enne è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; il pm ha disposto la detenzione domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinata al tribunale di Lucca. Il conducente del veicolo è stato invece denunciato sempre per la normativa contro lo spaccio di stupefacenti.