Coronavirus, Bagni di Lucca entra in zona rossa da mercoledì: “Constatata grave situazione”

Bagni di Lucca entra ufficialmente in zona rossa da mercoledì (24 marzo). La decisione è stata presa stamattina (22 marzo) dopo confronti e valutazioni, in cui il primo cittadino Paolo Michelini ha constatato la delicata situazione in cui si trova il Comune. Già superata l'ordinanza restrittiva emessa per la giornata di oggi, che chiudeva i giochi nei parchi pubblici.

"Dalle valutazioni e i confronti avuti questa mattina dal sindaco è stata constatata la grave situazione in cui si trova Bagni di Lucca - si legge nella nota del Comune. Il presidente della regione Toscana emanerà un’ordinanza che prevede la zona rossa per il comune di Bagni di Lucca in vigore da mercoledì 24 marzo fino a domenica 28 marzo".

Notizia in aggiornamento