Fermato sull’Aurelia a Viareggio e arrestato: nel pacchetto di sigarette aveva nascosto 11 grammi di cocaina

La lotta allo spaccio di droga non si ferma. Nella serata di sabato (20 marzo) gli agenti della squadra volante del commissariato di polizia di Viareggio hanno arrestato un 42enne italiano, trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, un bilancino e 350 euro in contanti

L’auto è stata fermata in via Aurelia nord, e sottoposta a perquisizione. Il passeggero a bordo aveva occultato la sostanza stupefacente in un pacchetto vuoto di sigarette messo sotto al freno a mano. Il bilancino e il denaro erano nella tasca della giacca.

Dalla successiva perquisizione domiciliare è stato ritrovato materiale per il confezionammento.

L’arrestato si trova ora ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida

Il conducente dell’auto è stato denunciato