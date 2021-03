Forte dei Marmi, dieci multati nel weekend perché in giro senza un giustificato motivo

Sono dieci le persone multate dalla polizia municipale, lo scorso week end, a Forte dei Marmi perchè trovate a circolare sui viali a mare e nella zona del centro senza autorizzazione e motivo.

I controlli sono stati rafforzati, su richiesta del sindaco Bruno Murzi, nell’ultimo fine settimana di zona arancione, e si sono concentrati principalmente sui viali, zona oontile, nella zona del centro e lungo la via Vico nelle vicinanze dell’uscita autostradale. In totale sono state 45 le persone controllate, dieci delle quali sanzionate. I controlli proseguiranno serrati anche nei giorni feriali, fanno sapere dall’amministrazione.

A Viareggio, già in zona rossa dallo scorso 10 marzo, la polizia municipale lo scorso sabato ha sanzionato tre bar che non hanno rispettato l’asporto e due negozi che vendevano prodotti non consentiti. L Versilia è in zona rossa fino a domenica (28 marzo).