In zona rossa anche il territorio del comune di Villa Basilica

C’è un terzo comune che, in provincia di Lucca, passa in zona rossa: è quello di Villa Basilica.

Lo annuncia il sindaco Elisa Anelli: “Ho parlato – dice – con il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ringrazio. Come annunciato, ci sono stati degli sviluppi per quanto riguarda il nostro territorio. I contatti con la Regione Toscana sono stati frequenti e, con l’accordo di entrambe le parti, il Comune di Villa Basilica passa in zona rossa a partire da mercoledì 24 marzo. Questo è un provvedimento adottato a garanzia e protezione della nostra salute e della nostra sicurezza“.

“Ho preso – spiega il sindaco – anche alcuni provvedimenti specifici per il nostro territorio. In particolare vengono chiusi il campetto sotto il Comune e quello sotto le scuole perché luogo di assembramento. Si istituisce il divieto di usare le aree gioco presenti nel Comune nonché quello di creare assembramento sulle panchine. Ho parlato anche con le forze dell’ordine, che ringrazio per la costante collaborazione, affinché intensifichino i controlli sul territorio. È un momento difficile, ma ce la faremo”.