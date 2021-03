Inseguito dopo il furto di un monopattino: scatta il foglio di via e la multa

Emergono alcuni dettagli sull’episodio che sabato pomeriggio (20 marzo) ha viste impegnati le volanti della questura di Lucca dopo la segnalazione di un’aggressione a seguito di un furto di un monopattino.

Da accertamenti dei poliziotti è emerso che un italiano residente ad Altopascio con precedenti per furto e ricettazione, aveva poco prima, rubato il monopattino di un cittadino di origine srilankese che lo aveva parcheggiato fuori dal negozio del barbiere dove stava tagliandosi i capelli.

Accortosi del furto aveva iniziato l’inseguimento a piedi, insieme al suo barbiere e con l’aiuto di altri connazionali avevano bloccato il ladro.

L’italiano è stato denunciato per furto, sanzionato ai sensi della normativa anticovid e a suo carico è stato avviato il procedimento per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Lucca.

Per la vittima del furto e i suoi connazionali non ci sono, attualmente, le condizioni di procedibilità per percosse o esercizio arbitrario delle proprie ragioni.