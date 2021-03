È stato l’ex campione di ciclismo Mario Cipollini il protagonista dell’udienza di oggi (22 marzo) al tribunale di Lucca nel processo che lo vede imputato per lesioni personali e minacce alle ex moglie Sabrina Landucci.

Cipollini è stato ascoltato dal giudice Felicia Barbieri che gli ha contestato i tanti episodi emersi durante il processo dalle testimonianza della donna ma anche del fratello, l’ex portiere della Fiorentina Marco Landucci e dell’attuale compagno di Sabrina Landucci, l’ex calciatore professionista Silvio Giusti.

SuperMario, questo il suo soprannome ai temi delle corse in bicicletta, ha negato tutto, in particolare l’episodio secondo cui avrebbe minacciato la donna con una pistola. Ha confermato, quello sì, di possedere delle armi, ma ha detto di non averle mai puntate addosso alla ex moglie.

Sugli altri episodi, invece, ha affermato di non ricordare e, comunque, di non aver mai usato violenza alla donna.

La prossima udienza è fissata al 14 luglio alle 12.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO