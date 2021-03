Con 289 casi anche Borgo a Mozzano rischia la zona rossa

Con 289 casi anche Borgo a Mozzano è sulla soglia della zona rossa. A richiederla sarà probabilmente lo stesso sindaco Patrizio Andreuccetti che questa mattina (23 marzo) ha annunciato lo sforamento della soglia di attenzione. Decisione “molto probabile” che sarà presa dopo il monitoraggio dei dati di oggi.

“I dati di stamattina confermano la tendenza di ieri – ha detto Andreuccetti -. Come Comune abbiamo sforato la soglia di attenzione di 250 casi ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. Dopo i sei casi di ieri il dato è salito a 289. Con i dati che verosimilmente arriveranno oggi, la situazione non potrà che peggiorare. In giornata decideremo se chiedere la zona rossa (molto probabile), da quando e per quanto tempo”.