Covid, anche Borgo a Mozzano da giovedì in zona rossa

Un altro comune della provincia di Lucca entra in zona rossa. È Borgo a Mozzano, i cui numeri nelle ultime settimane sono lievitati considerevolmente.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Patrizio Andreuccetti in una diretta social. Il provvedimento entrerà in vigore da giovedì (25 marzo) e durerà almeno fino a domenica 28.

Da domani, inoltre, saranno chiusi tutti i parchi del territorio comunale.

La speranza è che questo provvedimento a livello comunale possa fermare la diffusione dei casi. Come Borgo a Mozzano, in Valle del Serchio, sarà in zona rossa già da domani (24 marzo) il comune di Bagni di Lucca.