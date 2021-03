Scomparsa a novembre da Orentano, arrestato il presunto omicida

All’alba di questa mattina (23 marzo) a Orentano, frazione di Castelfranco di Sotto, la polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 49enne fiorentino, presunto autore dell’omicidio e della soppressione del cadavere di Khrystyna Novak, la 29enne di nazionalità ucraina, ballerina in un locale di Altopascio, di cui era stata denunciata la scomparsa il 9 novembre scorso, dopo nove giorni in cui non dava più notizie di sé a familiari ed amici.

L’indagine è stata portata avanti dalla procura e dagli investigatori della squadra mobile di Pisa, del servizio centrale operativo di Roma e della polizia scientifica di Firenze e Roma e ha portato all’acquisizione di gravi indizi di reato nei confronti del vicino di casa della ragazza, socio in “affari” del compagno della vittima.

Secondo quanto ricostrutito il 49enne fiorentino avrebbe ucciso la Novak tra la sera dell’1 e la notte del 2 novembre del 2020, utilizzando una pistola di cui è stata dimostrata la detenzione. Il fatto sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione del compagno della donna. Avrebbe poi occultato il cadavere per poi nascondere (evidentemente non del tutto) le tracce del delitto tra la sera stessa e la sera successiva e, per attuare un depistaggio, avrebbe ultimato il suo piano simulando l’allontanamento volontario della Novak utilizzando il cellulare della stessa, per depistare e così indirizzare le indagini definitivamente in quella direzione.