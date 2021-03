Cade mentre lavora su un albero nel giardino di casa: in ospedale

Cade da un albero mentre lavora nel giardino di casa e finisce in ospedale. È successo nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15,30, in via dei Guerri a Lunata.

L’uomo è stato subito soccorso e sul posto sono state inviate l’auto medica e un’ambulanza dalla centrale unica del 118 Toscana Nord. Nel frattempo veniva fatto sollevare anche l’elicottero Pegaso, per un eventuale trasporto verso l’ospedale di Cisanello.

Una volta sul posto i sanitari, però, hanno valutato che l’uomo, sempre cosciente, aveva sì subito un forte trauma, che ha interessato in particolare gli arti, ma senza sbattere la testa. Per questo si è deciso di trasportare il paziente, in codice rosso per la dinamica dell’evento, all’ospedale San Luca.