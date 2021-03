Coronavirus, 122 nuovi casi in Lucchesia e tre decessi in più

Sono 122 i nuovi casi di coronavirus in 24 ore in provincia di Lucca e tre i decessi. Questi i dati della Regione Toscana forniti oggi, in una giornata in cui c’è qualche segnale positivo.

Sono infatti più i guariti dei nuovi positivi anche oggi, anche se i nuovi casi Covid sono più numerosi rispetto al giorno prima. Sono infatti 1197 quelli registrati e individuati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, ma scende il numero delle persone in questo momento positive, 26511, in calo di nuovo dello 0,5 per cento rispetto alle ventiquattro ore precedenti. Non diminuiscono invece i posti occupati in ospedale nei reparti Covid er nelle terapie intensive.

E ventisette sono i nuovi decessi: 15 uomini e 12 donne, con un’età media di 77,9 anni. Tre di questi sono della provincia di Lucca: si tratta di una donna di 68 anni dell’ambito di Lucca e di due uomini di 67 e 79 anni dell’ambito della Versilia.



Sono 57 i casi nella Piana di Lucca (Altopascio 7, Capannori 19, Lucca 29, Montecarlo 1, Villa Basilica 1), 22 in Valle del Serchio (Bagni di Lucca 7, Barga 1, Borgo a Mozzano 6, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 1, Fosciandora 5, Vagli di Sotto 1), 43 in Versilia (Camaiore 11, Forte dei Marmi 1, Massarosa 4, Pietrasanta 5, Seravezza 5, Stazzema 1, Viareggio 16)

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, oramai più di un anno fa, salgono in tutto a 185755 i contagiati dal coronavirus in Toscana: i nuovi casi di oggi segnano un aumento nelle ultime ventiquattro ore dello 0,6 per cento in più rispetto al totale dl giorno precedente. In 154068 sono comunque guariti: l’82,9 per cento, 1297 in un solo giorno, in crescita dello 0,8 per cento. E sono guariti a tutti gli effetti: non si tratta infatti di guarigioni solo cliniche, di persone cioè che non hanno più sintomi o quelle manifestazioni tipiche associate all’infezione, ma guariti da un punto di vista virale, tutti e 154068, certificati da tampone negativo.

Su 26511 malati, in 1741 sono ricoverati in ospedale (12 in più rispetto a ieri, più 0,7 per cento), di cui 253 in terapia intensiva (10 in più, più 4,1 per cento).

All’ospedale di Lucca sono 95 i ricoverati, di cui 15 in terapia intensiva (-1). All’ospedale Versilia 103 i ricoverati (+3), di cui 12 in terapia intensiva.

Gli altri 24770 sono isolati casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi: 139 in meno rispetto a ieri, meno 0,6 per cento.

Dei 1197 nuovi casi di oggi – 613 riscontrati nell’Asl Centro, 322 nella Nord Ovest e 262 nella Sud est – 1162 sono stati confermati con tampone molecolare e 35 attraverso il test rapido antigenico. I tamponi complessivamente registrati nelle ultime ventiquattro ore sono, rispettivamente, 16369 e 9690. Di questi il 4,6 per cento è risultato positivo. Se il campione di riferimento sono invece i soli soggetti testati (10.451, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale all’11,5 per cento.

L’età media dei nuovi positivi registrati nel bollettino di oggi è di circa 44 anni: il 19 per cento ha meno di 20 anni, il 22 per cento tra 20 e 39, il 33 per cento tra 40 e 59, il 19 per cento tra 60 e 79 e il 7 per cento ottanta o più.

Con gli ultimi casi registrati salgono a 49841 i positivi tre i residenti della Città metropolitana di Firenze (361 in più rispetto a ieri), 16163 a Prato (115 in più), 17680 a Pistoia (105 in più), 11058 a Massa Carrara (58 in più), 19283 a Lucca (122 in più), 23420 a Pisa (106 in più), 13870 a Livorno (68 in più), 17192 ad Arezzo (144 in più), 10058 a Siena (77 in più) e 6635 a Grosseto (41 in più). Ci sono poi 555 casi positivi, stabili, notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

Diminuiscono non solo i positivi in quarantena nel proprio domicilio, ma anche le persone, anch’esse isolate a casa, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati ma al momento non sono malate. Sono 41074 (224 in meno rispetto a ieri, meno 0,5 per cento): 16984 nella Asl Centro, 15547 nella Nord Ovest e 8543 nella Sud Est.