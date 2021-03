Meno di 15mila vaccinazioni effettuate nella Piana di Lucca da inizio campagna

Prosegue la campagna vaccinale, per arginare la pandemia, iniziata il 27 dicembre scorso: nelle ultime ventiquattro ore sono state somministrate altre 8769 dosi (+1,7 per cento) che portano il numero complessivo a 527.635.

La Toscana al momento è la quindicesima regione in Italia per percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate (l’82,2 per cento su 641.860), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 14289 ogni 100mila abitanti. La media italiana è 13845.

A ieri (23 marzo) le vaccinazioni effettuate nel territorio della Asl Toscana Nord Ovest erano 143216, di cui 105061 per prime dosi, tra operatori sanitari (30228), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (4888), operatori scolastici (22423), forze di Polizia e vigili del Fuoco (6302), tutte le altre categorie come ultraottantenni, soggetti estremamente vulnerabili eccetera (41220).

Sono stati vaccinati 40925 uomini e 64136 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (23 marzo), apparteneva la alla fascia d’età 50-59 con 21248 vaccinati; segue la fascia 40-49 anni con 17730; quindi la fascia 80-89 con 15595; poi la fascia oltre i 90 anni con 11981; la fascia 30-39 con 11835; la fascia 60-69 con 11596; la fascia 20-29 con 6790; la fascia 70-79 con 8169 vaccinati; ultima ancora la fascia 0-19 con 117 vaccinati.

Nella Piana di Lucca sono state inoculate 14726 prime dosi e 5973 seconde dosi; in Valle del Serchio 4243 prime dosi e 1349 seconde dosi; in Versilia 13917 prime dosi e 5936 seconde dosi.

Le prime dosi somministrate a ieri dai medici di medicina generale ai cittadini untraottantenni erano 26544 così ripartite: Piana di Lucca 3685; Valle del Serchio 1596; Versilia 2711.