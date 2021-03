Si intrufolano su un tir per passare il confine, scovati sei immigrati irregolari

Immigrati irregolari nascosti in un tir per superare la frontiera all’insaputa dell’autista, li scopre la Polstrada.

Il camionista aveva sostato a Ventimiglia e, probabilmente, proprio lì i sei stranieri, tutti uomini provenienti dal Sudan, erano riusciti ad intrufolarsi furtivamente sul tir, che, però, non era diretto al confine come erroneamente supposto, ma in Calabria, per consegnare dei vini.

Durante il viaggio l’autista, un uomo croato sulla trentina, ha sentito degli strani rumori provenire dal cassone e, preoccupato, è entrato nell’area di Castagnolo ovest sull’A12; lì ha chiamato la centrale operativa della stradale, che ha inviato sul posto due equipaggi della sottosezione di Viareggio.

E la sorpresa dei poliziotti, che all’apertura dei portelloni hanno scovato i sei extracomunitari, non è stata nemmeno paragonabile a quella dei fuggitivi, quando hanno capito di essersi intrufolati sul camion sbagliato, che non li aveva affatto portati in Francia, ma consegnati direttamente alla polizia italiana.

Il camionista, dopo aver raccontato tutta la storia agli agenti, ha potuto proseguire il viaggio, mentre gli stranieri sono stati condotti al commissariato di Viareggio, per l’identificazione. Tutti risultavano aver fatto ingresso in Italia a Lampedusa per richiesta di asilo. Il camionista non ha voluto sporgere denuncia.