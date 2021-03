Vaccini, in troppi sul portale ed il sito va in crash: la rabbia dei lucchesi con patologie gravi

In migliaia collegati al portale della Regione Toscana: sito in crash, tanta attesa e dosi dei vaccini terminate in poche decine di minuti.

Tanta la rabbia dei cittadini lucchesi disabili o affetti da gravi patologie che oggi si sfogano sui social dopo l’sms dell’Usl di ieri sera: il messaggio – arrivato qualche minuto prima delle 19 – comunicava l’apertura del portale per poter prenotare la dose del vaccino anti-covid dedicato alle persone estremamente vulnerabili. Circa una decina di giorni fa, infatti, le persone “fragili” hanno potuto registrarsi sul portale della Regione in attesa della comunicazione arrivata ieri sera.

In pochissimi, però, sono riusciti a prenotare il vaccino: a Lucca era disponibile una sola sede (l’ospedale Campo di Marte) e le date disponibili per poter prenotare il vaccino erano solo quattro. “Io e mia moglie siamo affetti da patologie croniche e per tanto soggetti ritenuti estremamente fragili alle conseguenze covid – scrive il signor Stefano su un noto gruppo Facebook della nostra città – Dopo l’iscrizione al portale web avvenuta circa 15 giorni fa, ieri sera a un quarto alle sette è arrivato un messaggino che chiedeva di collegarsi per la prenotazione all’inoculazione del vaccino a partire dalle 19. Bene. Provo, riprovo, riprovo svariate volte… impossibile arrivare al termine della procedura probabilmente per il sovraccarico del portale preso d’assalto dagli aventi diritto: morale dopo neanche un’ora non c’erano più vaccini disponibili, esauriti”.

C’è chi è riuscito addirittura a prenotare giorno e orario ma poi il sito si è bloccato pochi istanti prima che arrivasse la notifica dell’avvenuta registrazione: “Ora vorrei dire due cose – leggiamo – a parte la lungaggine del percorso web e la maledizione del click day, abitudine concettuale putrida italiana, dico: ma se mi sono già prenotato indicando per filo e per segno le mie patologie, la sanità ha controllato la mia posizione, sa di dove sono, qual è la struttura ospedaliera che mi segue e mi consegna un numero di codice personale di prenotazione, per quale motivo mi deve costringere di nuovo a rifare una procedura di prenotazione per l’appuntamento con modalità click day? Non potrebbero eseguire le prestazioni mediche sul numero di codice nominativo attribuito all’avente diritto? Mi parrebbe logico, non fatuale, coerente con una lista di prenotazioni personali già lavorare e stabilite… e invece niente… click day… caos… chi arriva prima vince…. Bravi 7+”.

E le lamentele continuano: “Non sarebbe più facile controllare, tramite il sistema sanitario, oppure tramite l’elenco delle “categorie protette”, fra virgolette perché di protezione non ne hanno molta, i soggetti da convocare per primi? Se poi questa registrazione deve farla una persona che non ha praticità con la tecnologia, cosa fa, resta senza vaccino?”.

Tanti infatti gli anziani che hanno dovuto chiedere aiuto ai familiari per poter procedere online con la prenotazione del vaccino.

Ad alzare la voce anche la consigliera regionale della Lega, Elisa Montemagni: “In apertura dei lavori d’Aula del Consiglio regionale ho voluto espressamente chiamare in causa il presidente Giani, chiedendo il perché della falsa partenza relativa alla prenotazione online della vaccinazione per le persone estremamente vulnerabili. Abbiamo voluto dare voce ai tantissimi cittadini che, nella serata di ieri, non hanno potuto accedere al portale, nonostante vari ed affannosi tentativi”.

“Anche la frase sibillina: Si è verificato un problema, ma non è colpa sua – precisa l’esponente leghista – ci pare decisamente fuori luogo ed anche poco rispettosa degli stessi utenti. Non ci pare, altresì, come candidamente ammesso dal presidente, che sia sufficiente la giustificazione di avere poche dosi a disposizione del farmaco Moderna, rispetto alle normali esigenze. Tra l’altro, non riconoscere quello che è accaduto nella serata di ieri, come un qualcosa da correggere, non è certo sinonimo di buona politica. La macchina organizzativa in Toscana continua a fare acqua da tutte le parti e ci chiediamo, a questo punto, se Giani abbia veramente fatto il massimo, affinchè nella nostra regione veinissero destinate un numero adeguato di dosi vaccinali. Smettiamola, dunque – conclude Montemagni – di autoelogiarsi, ma dialoghiamo maggiormente con i nostri corregionali che, giorno dopo giorno, oltre che spaventati dal virus, sono anche disorientati ed indignati da questo inaccettabile stato di cose”.

Intanto la caccia ad un posto libero disponibile prosegue ancora oggi….