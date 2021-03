Riders, è sciopero delle consegne

Riders, domani (26 marzo) è sciopero delle consegne.

La rete nazionale riderxidiritti ha promosso il No Delivery Day, una nuova mobilitazione dei ciclofattorini del food delivery per protestare contro il contratto Assodelivery-Ugl, che in questi mesi ha peggiorato ulteriormente le condizioni dei rider, e contro la scelta delle società aderenti ad Assodelivery (Glovo, Deliveroo, Uber Eats) di non adempiere alla disposizione della procura della Repubblica di Milano, che prevede l’assunzione dei fattorini e l’applicazione delle tutele previste dai contratti nazionali di settore (differentemente da Just Eat che conferma invece l’intenzione di assumere i fattorini).

A Firenze la mobilitazione è promossa da Nidil Cgil, che chiede migliori condizioni di lavoro per i rider: dopo una biciclettata dei ciclofattorini tra le vie del centro, ci sarà un presidio alle 12 in piazza della Signoria. Al presidio è previsto l’intervento di esponenti delle istituzioni e in particolare della Giunta del Comune di Firenze.

Nella giornata, la protesta punta a bloccare le consegne con lo sciopero dei rider e con l’adesione dei consumatori a cui i sindacato chiedono di non ordinare dalle società Glovo, Deliveroo e Uber Eats.