Ritrovata fuori strada l’auto dell’imprenditore scomparso

E’ stata ritrovata nel primo pomeriggio di oggi (25 marzo) la Ford Fiesta a bordo della quale Moreno Galliani, 66 anni, di Capannori, si stava dirigendo alla sua concessionaria di Massa e Cozzile. L’autovettura dell’imprenditore scomparso da martedì pomeriggio (23 marzo) è stata rinvenuta fuori strada, in via delle Case Alte a Villa Basilica.

Stando a quanto finora appreso, all’interno dell’abitacolo non c’era nessuno ma proprio in questi momenti sono in corso le ricerche nella vegetazione da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, accorsi sul posto poco prima delle 15,30.

Ancora non si sa, tuttavia, cosa sia accaduto ma non è escluso che l’auto sia finita fuori strada a causa di un incidente. Sono comunque in corso gli accertamenti del caso.

La sua scomparsa era stata denunciata dalla figlia anche alla trasmissione Rai Chi l’ha visto? che nella serata di ieri ha diffuso le immagini dell’imprenditore.

Secondo quanto raccontato dai familiari, l’imprenditore si sarebbe allontanato attorno alle 16,30 dalla sua abitazione del capannorese per recarsi nella concessionaria di Massa e Cozzile – in Lucchesia è anche titolare della concessionaria Opel, l’Autotecnica Lucchese.

L’ultima cella agganciata dal suo cellulare sarebbe nella zona di Ponte Buggianese. Per questo le ricerche hanno visto impegnati in zona vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale della Valdinievole Est, ma si sono presto estese nel territorio confinante di Villa Basilica.

