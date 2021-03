“Situazione Covid critica”, Fosciandora chiude la scuola dell’infanzia fino al 6 aprile

Continuano ad aumentare i casi di positività al coronavirus in Valle del Serchio. Dopo l’entrata in zona rossa di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, anche il comune di Fosciandora prende provvedimenti. Sul territorio, infatti, si sono registrati 12 contagi dal 13 marzo fino a ieri (24 marzo, dato aggiornato all’ultimo bollettino dell’Asl), 7 negli ultimi due giorni, 5 nella sola giornata di ieri.

Una situazione molto critica, come la definisce l’amministrazione comunale, a causa dei contagi alla scuola materna. Il sindaco Moreno Lunardi, vista la necessità di adottare misure idonee volte a contenere la diffusione del contagio e garantire la maggiore sicurezza possibile a minori e adulti, ha deciso di firmare un’ordinanza – in accordo con il presidente della Regione Eugenio Giani – che prevede la chiusura della scuola dell’infanzia fino al 6 aprile.

“Purtroppo negli ultimi giorni la situazione Covid nel nostro Comune è diventata molto critica per una situazione legata alla nostra scuola materna – informa l’amministrazione comunale -. Nell’augurare un in bocca al lupo a tutti i bambini e alle loro famiglie, la raccomandazione è quella di non abbassare la guardia e continuare ad osservare le regole anticontagio nella speranza che presto tutto si risolva anche grazie all’accelerazione della campagna vaccinale. Da ricordare che, in accordo con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la scuola rimarrà chiusa fino al giorno 6 aprile, salvo complicazioni”.

“Vogliamo porgere gli auguri più affettuosi di pronta guarigione a tutti i bimbi che si trovano in questo momento delicato – il messaggio dei cittadini del Comune -. Naturalmente la nostra vicinanza è estesa anche ai loro familiari”.

