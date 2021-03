Cocaina e hashish in casa, arrestato un 37enne

E’ accusato di aver gestito lo spaccio al dettaglio nella zona di Barga e in Valle del Serchio. I carabinieri ieri (25 marzo) hanno arrestato un 37enne di origini albanesi residente a Barga, operaio già noto alle forze dell’ordine.

Fin dalle prime luci dell’alba di ieri, infatti, insieme ad una unità cinofila antidroga i carabinieri coordinati dal comando di Castelnuovo, in collaborazione con la stazione di Fornaci di Barga, hanno eseguito una serie di controlli a casa di alcune persone che erano osservate da tempo confermando il sospetto che a capo del giro di spaccio ci fosse il 37enne.

E’ stato così che durante la perquisizione domiciliare a carico dell’arrestato hanno rinvenuto in più punti della sua abitazione diversi quantitativi di droga. In particolare i militari hanno sequestrato un chilo e 90 grammi di marijuana contenuti in due sacchetti di cellophane, 25 grammi di cocaina suddivisi in due involucri di cellophane; due bilancine elettroniche di precisione e materiale vario adoperato per il confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione della procura della Repubblica di Lucca, mentre la persona arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del processo epr direttissima.

Questa mattina l’indagato è comparso dinanzi al giudice del tribunale di Lucca che ha convalidato l’arresto e, in accoglimento della richiesta di patteggiamento, ha condannato l’imputato a 3 anni di reclusione, 14.000 euro di multa e al pagamento delle spese di custodia, disponendo la custodia cautelare in carcere del condannato e la confisca e distruzione degli stupefacenti.