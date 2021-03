Emergenza socioeconomica, Bergamini e Nisini incontrano i sindaci dei capoluoghi della Toscana

“Oggi, con grande piacere, abbiamo avuto la possibilità di incontrare i sindaci dei capoluoghi della Toscana”. A renderlo noto sono le sottosegretarie al governo Draghi Deborah Bergamini per i rapporti con il parlamento e Tiziana Nisini, sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali.

Erano presenti tutti i sindaci delle città capoluogo di provincia della Toscana: Matteo Biffoni sindaco di Prato assieme a Benedetta Squittieri, assessore al bilancio ed innovazione digitale dello stesso comune, Luca Salvetti di Livorno, Alessandro Tambellini di Lucca, Michele Conti di Pisa, Francesco Persiani di Massa, Alessandro Tomasi di Pistoia, Alessandro Ghinelli di Arezzo, Antonfrancesco Vivarelli Colonna di Grosseto, Luigi De Mossi di Siena e la vicesindaco di Firenze Alessia Bettini.

Sul tavolo il confronto tra governo ed istituzioni locali riguardo alle emergenze sanitaria e socioeconomica che il nostro paese sta affrontando.

“Con questa iniziativa – spiegano le sottosegretarie – vogliamo far sentire agli amministratori locali del territorio tutta la nostra vicinanza e la nostra volontà di metterci al servizio del loro importantissimo compito. Pur consapevoli del respiro nazionale del nostro incarico all’interno del governo Draghi, la passione e l’appartenenza a questa splendida regione non verranno mai meno. I sindaci, completamente immersi nel tessuto sociale e produttivo delle proprie città, sono un punto di riferimento per le comunità che rappresentano, e questo nuovo governo, che si propone di convogliare le energie migliori mettendole al servizio di tutto il Paese, non può prescindere dall’esperienza e dal confronto diretto con gli amministratori locali”.