Vaccini Covid agli anziani, incontro tra sindacati e Regione Toscana: trovati punti d’accordo

Vaccinazione agli anziani: incontro, ieri (25 marzo) tra la Regione e i sindacati pensionati della Toscana. Presenti al summit l’assessore alla sanità Simone Bezzini e gli esecutivi di Fnp-Cisl, Spi-Cgil, Uilp-Uil.

Nell’incontro dopo una dettagliata rappresentazione dei risultati e delle criticità incontrate nella campagna di vaccinazione contro il Covid 19 è stato convenuto che i criteri d’accesso ai vaccini saranno determinati dai soli criteri anagrafici e patologici. In questo ambito i prossimi vaccini Pfizer saranno utilizzati per i pazienti over 80 e per coloro che sono affetti da cronicità. Tra gli accordi, sarà fornito un quadro esatto e costantemente aggiornato dello stato d’avanzamento delle vaccinazioni territorio per territorio. In questo contesto, essendo la Regione in grado di offrire un quadro affidabile dei vaccini che saranno a disposizione dei medici di famiglia, questi potranno fare una programmazione informata ai propri assistiti delle prenotazioni e dei tempi indicativi d’attesa per i propri pazienti.

Le organizzazioni sindacali dei pensionati e le associazioni di volontariato che ne facciano richiesta saranno messe in grado di fornire informazione sulla campagna vaccinale ed aiuto a chi vuole e deve prenotarsi sulle piattaforme e sui portali, dando loro l’opportuna formazione e informazione con incontri di norma settimanali.

L’assessore ha infine confermato che l’atteso e auspicato incremento dei vaccini è sostenibile dalla struttura vaccinale organizzata dalla Regione Toscana, e che in caso di eventuali criticità la Regione è pronta a offrire le integrazioni necessarie per sostenerla.

“La sfida per la vaccinazione – secondo le sigle sindacali – è la condizione imprescindibile per la tenuta sanitaria e sociale del paese e del mondo intero. Lo spirito e la disponibilità mostrata dai cittadini toscani verso la vaccinazione rappresenta un valore che va incoraggiato con uno sforzo comune da parte di tutti per assicurare loro il modo più rapido e semplice per realizzarlo. È una sfida complessa che solo insieme possiamo vincere. Nessuno si salva da solo.