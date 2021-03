Confcooperative Toscana Nord si mette a disposizione per potenziare la campagna vaccinale

Sono 230 le cooperative sanitarie, sociali e di comunità aderenti a Confcooperative Toscana Nord disponibili a collaborare con la Regione Toscana e le Asl di riferimento per il potenziamento della campagna di vaccinazione anti Covid.

Le aziende, con sede ad Arezzo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato, rispondono all’appello del presidente nazionale Confcooperative, Maurizio Gardini, che nei giorni scorsi ha lanciato la mobilitazione delle cooperative italiane del welfare con l’obiettivo di vaccinare il 10% degli italiani.

Giuseppe Gori, presidente di Confcooperative Toscana Nord, spiega che “come Confcooperative Toscana Nord abbiamo nei settori sociale e sanitario una forza lavoro pari a circa 10mila addetti complessivi, tra cui infermieri e sociosanitari abituati a erogare servizi domiciliari agli anziani e ai disabili, che potrebbero dare una mano per la vaccinazione dei più fragili o degli over 80. Un piccolo esercito che mettiamo a disposizione del presidente della Toscana, Eugenio Giani e dell’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini che si è detto pronto a collaborare con tutte le realtà che operano nel settore del welfare e che sono disponibili a fare la loro parte. Noi siamo pronti a fare la nostra”.

Le imprese aderenti a Confcooperative Toscana Nord sono disponibili a confrontarsi con la Regione sulle necessità delle Asl e a mobilitarsi per mettere a disposizione spazi, personale specializzato e attrezzature per accelerare la campagna vaccinale in Toscana.

“L’unico modo per uscire dall’incubo della pandemia è raggiungere l’immunità di gregge al più presto – prosegue Gori – Per farlo è necessario, in primis, che arrivino le dosi di vaccino, ma anche che queste siano somministrate in tempi rapidi e in modo capillare su tutto il territorio, anche quello più periferico. Per questo vogliamo dare al presidente Giani la nostra disponibilità a mettere al servizio della Regione Toscana la nostra capillare organizzazione per vincere insieme questa grande sfida”.