Lucchese ad Alessandria, tutto sull’avversaria

Sfida al Moccagatta per la Lucchese di Giovanni Lopez, a caccia di punti importanti per agganciare il treno playout.

I due successi negli scontri diretti, in casa con il Renate e quello di lunedì (22 marzo) a Vercelli, permettono all’Alessandria si giocare le proprie fiches al tavolo delle pretendenti al successo finale. I grigi con le due vittorie nello spazio di 4 giorni si sono messi alle spalle i brianzoli e hanno recuperato due punti ai bianchi di Vercelli. Il classifica comanda il Como, un punto di vantaggio sulla Pro Vercelli e tre sull’orso grigio, con i lariani che devono recuperare la gara esterna con l’Olbia.

Rendimento

Cinquantasei i punti conquistati dai piemontesi con un bilancio di 16 vittorie, 8 pareggi e altrettante sconfitte. Trentotto i gol segnati e ventiquattro quelli subiti ne fanno la seconda miglior difesa del campionato. Ha cambiato passo da quando la conduzione tecnica è stata affidata a Moreno Longo, subentrato a Angelo Gregucci dal 24 gennaio. Il tecnico pugliese ha diretto i piemontesi per tutto il girone d’andata collezionando 31 punti in 19 giornate con una media di 1,63. Moreno Longo nelle 13 giornate in cui si è seduto in panchina ha totalizzato 25 punti con 1.92 di media punti.

Bilancio interno

Al Giuseppe Moccagatta ha vinto 9 volte, ha pareggiato e perso 3 volte. E’ in serie positiva da 6 giornate, l’ultima sconfitta è arrivata il 20 gennaio nel recupero con il Como per 2-0 gara che segnò l’interruzione del rapporto con Angelo Gregucci. Arriva all’appuntamento avendo vinto 3 gare consecutive. La vittoria di minori proporzioni è arrivata l’1 marzo a spese della Carrarese liquidata per 1-0. Sei successi sono arrivati rifilando due reti agli avversari. Pontedera, Piacenza, Pistoiese e Renate sono state regolate per 2-0, nel secondo tempo è arrivato il successo sugli arancioni, le altre tre compagini sono state superate con una rete per tempo. Di misura sono state sconfitte Pro Vercelli e Albinoleffe per 2-1, il Livorno è stato superato per 3-2. I labronici sono stati l’unica formazione in grado di realizzare due reti nella prima parte della sfida.

La vittoria più rotonda il 4-1 inflitto all’Olbia, il 4 ottobre 2020 nella giornata del debutto casalingo, l’unica partita in cui è stata capace di segnare due gol nel primo tempo. Le vittorie con Livorno e Albinoleffe sono arrivate al terzo minuto di recupero, minuto propizio anche per segnare la rete del raddoppio con la Pistoiese. Tre le sconfitte, di misura si sono imposte Novara per 2-1 e Grosseto per 1-0 sconfitte arrivate sui titoli di coda. Il segno X è uscito nelle gare con Pro Sesto, Lecco e Giana Erminio, quest’ultime due formazioni pareggiando a reti bianche. Nelle 8 volte in cui è arrivata in vantaggio alla pausa ha sempre fatto risultato, la Pro Sesto è stata l’unica capace di evitare la sconfitta. Ventidue i gol segnati, divisi equamente nelle due frazioni.

Undici i gol incassati, 4 nel primo tempo e 7 nella seconda parte.

Cifre

La classifica dei marcatori è comandata da Umberto Eusepi con 9 centri, a quota 7 troviamo Andrea Arrighini, sei i gol realizzati da Simone Corazza, due reti per Christian Mora, Riccardo Chiarello, Raffaele Celia e Fabio Castellano, sono andati in gol una volta Edoardo Blondett, Cazim Suljic, Davide Di Quinzio e Matteo Di Gennaro a questi bisogna aggiungere le quattro autoreti di cui la metà ad opera del portiere Tornaghi dell’Olbia. Stesso numeri di calci di rigore a favore 8 e quelli contro di cui 3 falliti dai grigi, due da Eusepi e uno da Corazza, tre i rigori sbagliati dagli avversari di cui due nella stessa gara da parte di Bortoluz e Panati della Pergolettese

Volti nuovi

È stata una sessione di mercato nella quale l’Alessandria ha voluto dare l’ennesima dimostrazione di quanto voglia tornare in serie B, da dove manca da 46 anni. Due i volti nuovi in ogni reparto. Il difensore Matteo Di Gennaro è stato prelevato dal Livorno da dove sono emigrati il difensore Edoardo Blondett e il centrocampista Fabio Castellano. Sempre in difesa è stato prelevato il difensore Simone Sini dall’Ascoli. A centrocampo dal Monopoli arriva Francesco Giorno e dal Cosenza l’ex rossonero Mirko Bruccini. In attacco dal Crotone è arrivato Mattia Mustacchio e in prestito dall’Imolese Francesco Stanco.

Hanno lasciato il sodalizio grigio il difensore Stefano Scognamillo trasferitosi al Trapani, il centrocampista franco-bosniaco Cazim Suljic passato al Piacenza e l’attaccante montenegrino Ognjen Stijepovic tornata alla Sampdoria, club di appartenenza, e dirottato al Grosseto

Allenatore

Moreno Longo da calciatore per due stagioni ha indossato la casacca della Lucchese dal 1997 all’ottobre del 1999 con un totali di 68 presenze e una rete. Smessi i panni di calciatore ha intrapreso la carriera di allenatore, nella stagione 2013-14 alla guida della Primavera del Torino con la quale prima perde la finale playoff con il Chievoverona ai calci di rigore e l’anno successivo supera in finale la Lazio portando così i granata ad un successo atteso 23 anni, vincendo anche la Supercoppa sempre a spese dei biancoazzurri.

Nella stagione 2016-17 centra una tranquilla salvezza in serie B con la Pro Vercelli e l’anno dopo porta il Frosinone in serie A vincendo la finale playoff contro il Palermo. La sua prima esperienza in serie A alla guida dei ciociari arriva al capolinea il 19 dicembre 2018. Il 4 febbraio 2020 è chiamato a risollevare le sorti del Torino precipitato in zona retrocessione e centra la salvezza. Ha firmato un contratto con l’Alessandria fino al giugno del 2023

Arbitro

Sarà il bresciano Stefano Nicolini a dirigere la sfida in Piemonte con l’ausilio dei signori Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Stefano Franco di Padova. Il quarto ufficiale è il signor Eugenio Scarpa di Collegno. Arbitra per la prima volta la Lucchese mentre nella passata stagione ha arbitrato i grigi in casa con la Pistoiese il 23 ottobre 2019 in una gara pareggiata per 1-1

Precedenti

Sono 18 i precedenti in Piemonte con 12 vittorie dei padroni di casa, 4 pareggi con 2 affermazioni rossoneri. 30 i gol segnati dai locali, 10 dai rossoneri. L’ultimo precedente si concluse a reti bianche il 30 settembre 2018, l’ultima vittoria dell’Alessandria il 22 gennaio 2017 con vantaggio rossonero con De Feo nel primo tempo e doppietta di Gonzalez nella ripresa, la seconda rete dagli undici metri.

La Lucchese vinse il 15 dicembre 1940 una gara valevole per il campionato di serie B per 2-1 con gol di Bonistalli e Colli e tornò a violare il Moccagatta il 3 giugno 1990 con le firme di Di Stefano e Salvi. Era l’ultima di campionato le due squadre prendevano sentieri opposti, la Lucchese di Orrico approdava in serie B, i grigi scendevano in serie C2.