Torna la zona rossa, folla nelle piazze del centro

Folla in centro storico per l’ultimo aperitivo prima del ritorno dell’intera Toscana in zona rossa a partire da lunedì (29 marzo). C’era da aspettarselo e in effetti è accaduto: in pochi hanno rinunciato a fare una passeggiata nelle strade principali del cuore cittadino per fare shopping o prendere un drink da asporto.

In qualche caso si sono creati anche assembramenti, soprattutto nelle piazze e nelle vicinanze di alcuni locali. Episodi che, in qualche caso, sono stati anche segnalati alle forze dell’ordine, impegnate, come di consueto nei controlli anti-covid nel fine settimana.

A chiamare la polizia, tra gli altri, Michele Sarti Magi, un giovane attivista lucchese che ha stigmatizzato le scene cui ha assistito, filmandole anche con il cellulare.