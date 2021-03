Perde il controllo dell’auto e sbatte contro un muro: tre feriti in ospedale

Incidente dai contorni tutti da chiarire nella mattinata di oggi (28 marzo) sulla statale del Brennero all’altezza della caserma dei carabinieri di Borgo Giannotti.

Il conducente di un’auto, una Mercedes Classe A, con tre persone a bordo, che viaggiava in direzione nord, secondo la ricostruzione della polizia municipale che è intervenuta sul posto, ha perso il controllo del mezzo andando a finire la corsa contro un muro a bordo strada.

Tre i feriti dell’incidente, uno in condizioni più gravi, tutti trasportati per le cure del caso al San Luca. Uno di loro avrebbe poi dato in escandescenze all’ospedale e per questo è stata necessaria la presenza della polizia al pronto soccorso.

Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell’incidente e sulla condotta delle tre persone all’interno della vettura.