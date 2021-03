Si ribalta con un trattorino in giardino: un 14enne in elisoccorso al Meyer di Firenze

Attimi di paura intorno alle 18 di oggi (28 marzo) per un incidente che ha visto coinvolti due giovanissimi di 12 e 14 anni.

I due stavano armeggiando con un trattorino tagliaerba in un giardino privato di Castelvecchio di Compito quando qualcosa è andato storto e si sono ribaltati. Entrambi hanno avuto necessità di cure mediche, uno per delle ferite agli arti inferiori, l’altro per un trauma dovuto alla caduta.

Per quest’ultimo, il 14enne, è stato necessario il trasporto in elicottero all’ospedale Meyer di Firenxe dove è arrivato in codice giallo, ovvero di media gravità.