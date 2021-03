Anticorpi monoclonali, primi due pazienti curati al San Luca di Lucca

Primi due pazienti curati con gli anticorpi monoclonali all’ospedale di Lucca.

Come anticipato nei giorni scorsi dal direttore delle malattie infettive Sauro Luchi, da venerdì (26 marzo) è infatti disponibile alla farmacia del San Luca questa nuova opzione terapeutica, che è stata utilizzata tra sabato 27 e oggi (29 marzo) in due casi, su un uomo e su una donna che avevano contratto il Covid-19.

Entrambi i trattamenti sono stati effettuati all’interno del pronto soccorso diretto da Fabiana Frosini, struttura in cui è più probabile che al momento vengano intercettati i pazienti con le caratteristiche giuste per la somministrazione della terapia. Si tratta in particolare di persone positive al coronavirus ma in condizioni cliniche lievi o moderate (non hanno quindi necessità di essere ricoverati in ospedale) e che presentano alcuni specifici fattori di rischio.

Gli anticorpi monoclonali possono essere usati anche per persone giovani: l’uomo trattato in questi giorni ha 24 anni, la donna 44.

“Si tratta di un’opportunità terapeutica in più – spiega la direttrice sanitaria dell’ospedale Michela Maielli – da mettere in atto in determinate condizioni, che i nostri professionisti hanno ben chiare. Oggi al San Luca disponiamo di entrambe le combinazioni di monoclonali in commercio e sono tutte e due affidabili. Vaccinazione e sviluppo di nuove terapie vanno quindi di pari passo e questo ci induce all’ottimismo. Vorrei evidenziare il grande lavoro di squadra che è stato portato avanti in questi giorni, in particolare da farmacia, pronto soccorso e malattie infettive. Il prossimo passo sarà quello di individuare le persone anche sul territorio, in collaborazione con i medici di medicina generale”.