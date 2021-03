Gatto vola giù da ponte San Pietro, salvato dai vigili del fuoco

Un salvataggio in grande stile, con tanto di tecniche speleo alpino fluviali.

È quello che si è reso necessario nel pomeriggio di oggi (29 marzo) per salvare uno sfortunato gattino che, probabilmente dopo essere stato urtato da un’auto, è finito di sotto da Ponte San Pietro ed è rimasto impigliato ad un ramo di un albero di alto fusto.

Per salvarlo i vigili del fuoco hanno dovuto guadare, con i mezzi adatti, una parte di fiume e quindi raggiungere l’animale in altezza per poi affidarlo, una volta liberato, alle cure dei veterinari.