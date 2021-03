Vaccinazioni, superata quota 600mila in Toscana

Prosegue la campagna vaccinale per arginare la pandemia iniziata il 27 dicembre: nelle ultime ventiquattro ore sono state somministrate altre 8393 dosi (+1,4 per cento) che portano il numero complessivo a 604182.

La Toscana scende in questo modo al nono posto, tra le regioni in Italia, per percentuali di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate (l’87,3 per cento su 692.170), per un tasso di vaccinazioni di 16362 ogni 100 mila abitanti. La media italiana è di 15784.

Nel territorio dell’Asl Toscana Nord Ovest a ieri (28 marzo) le vaccinazioni effettuate erano 164532, di cui 120073 per prime dosi, tra operatori sanitari (30354), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (5052), operatori scolastici (23185), forze di polizia e vigili del fuoco (6480), tutte le altre categorie come ultraottantenni, soggetti estremamente vulnerabili etc (55002).

Sono stati vaccinati 47614 uomini e 72459 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (27 marzo), apparteneva la alla fascia d’età 50-59 con 22099 vaccinati; quindi la fascia 80-89 con 21390; segue la fascia 40-49 anni con 18210; poi la fascia 70-79 con 13340 vaccinati; la fascia oltre i 90 anni con 13144; ; la fascia 60-69 con 12624; la fascia 30-39 con 12141; la fascia 20-29 con 6999; nettamentre ultima la fascia 0-19 con 126 vaccinati.

Nella Piana di Lucca 16719 le prime dosi e 6778 le seconde dosi; in Valle del Serchio 5087 prime dosi e 1749 seconde dosi; in Versilia 15596 prime dosi e 6660 seconde dosi.

Le dosi somministrate complessivamente ai cittadini untraottantenni erano a ieri 43315 (di cui 10466 seconde dosi) così ripartite: Piana di Lucca 5548 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 31%); Valle del Serchio 2681 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 37%); Versilia 4737 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 27%).