Viareggio in zona rossa, il sindaco chiude i parchi giochi e le aree attrezzate

Giorgio Del Ghingaro ha firmato questa mattina (29 marzo) l’ordinanza che chiude tutti i parchi giochi nel comune di Viareggio.

“Il provvedimento – si legge nell’atto – si è reso necessario perché all’interno dei parchi comunali, anche provvisti di giochi per bambini, e nelle aree attrezzate con dispositivi ginnici in Pineta di Levante, si assembrano molte persone che non rispettano la distanza interpersonale e non indossano la prescritta mascherina”.

L’ordinanza è valida da oggi fino al 6 aprile compreso.