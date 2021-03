E’ finito nella rete dei carabinieri della compagnia di Viareggio un 56enne di Pietrasanta, già noto, che è stato arrestato ieri sera (30 marzo) per spaccio di stupefacenti.

Una pattuglia della stazione carabinieri di Pietrasanta ha notato il 56enne a bordo della propria autovettura in sosta in una via della frazione Pozzi, a Querceta, ed anche considerato l’orario e la zona rossa, ha approfondito il controllo.

Foto 2 di 2



A bordo è stato identificato l’uomo che, sottoposto a perquisizione del veicolo, è stato poi trovato in possesso di circa 63 grammi di marijuana suddivisa in sei sacchetti di plastica.

A questo punto i militari hanno esteso il controllo all’abitazione dell’uomo dove, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto ulteriori 8 grammi circa di marijuana, 100 grammi di hashish e materiale vario per il taglio, confezionamento e pesatura dello stupefacente nonché 350 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi condotto in caserma ed arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Questa mattina, al tribunale di Lucca, si è svolta l’udienza di convalida che si è conclusa con la richiesta dei termini a difesa e la sottoposizione dell’uomo all’obbligo di firma tre volte alle settimana con obbligo di dimora nel comune di Seravezza e di permanenza nel proprio domicilio dalle 19 alle 06 di tutti i giorni.