Controlli a Viareggio: sequestrati 20 chili di pesce a un ambulante abusivo

Controlli della guardia costiera e delle fiamme gialle sul territorio di Viareggio: sequestrati e devoluti in beneficenza 20 chili di prodotto ittico mancante di tracciabilità ad un ambulante abusivo.

Circa 20 chili di prodotto ittico, privo di tracciabilità, sono stati posti sotto sequestro nel corso di un’operazione congiunta della capitaneria di Porto di Viareggio e della guardia di finanza lungo la via Aurelia Nord.

L’attività di polizia giudiziaria è stata effettuata nella mattinata odierna, in seguito ad una segnalazione telefonica di un cittadino riguardante la presenza sospetta di un venditore ambulante di prodotto ittico, al quartiere Marco Polo a Viareggio.

Quando i militari sono giunti sul posto hanno constatato che il venditore non era in possesso di alcun documento di tracciabilità del prodotto commercializzato, contravvenendo così alle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza alimentare dei consumatori.

Nei confronti dell’ambulante abusivo, è scattato l’immediato sequestro del prodotto ittico e una sanzione amministrativa per un importo pari a mille e 500 euro. Il prodotto ittico, ancora in stato di buona conservazione, è stato devoluto interamente in beneficienza adeEnti caritatevoli locali.

Nei prossimi giorni, i controlli proseguiranno lungo l’intero territorio di giurisdizione allo scopo di contrastare il fenomeno della pesca illegale a tutela del patrimonio ittico, dell’ambiente marino e dei consumatori.