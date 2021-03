Fuori Coro: “Bene l’operazione che ha smantellato la rete di spaccio al parco Valgimigli”

Arresti al parco Valgimigli: Fuori Coro, una compagine di ufficiali ed agenti della polizia locale appartenenti a vari Comuni d’Italia scrive al sindaco di Lucca e al comandante della polizia municipale congratulandosi per il risultato ottenuto.

“Non siamo un gruppo politicizzato né facciamo attività sindacale, siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata – si legge nella lettera -. Abbiamo appreso da vari quotidiani che il comando di polizia locale del Comune che voi rappresentate, unitamente agli uomini della polizia di stato si è messo in evidenza in un’operazione antidroga di un certo rilievo che ha portato, al sequestro di hashish, marijuana, cocaina ed altra “droga da strada”, ed all’arresto ed alla denuncia di un cospicuo numero di pusher centroafricani che nella zona intorno alle storiche mura lucchesi, avevano impiantato un vero e proprio sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti soprattutto tra giovani e giovanissimi”.

“Dopo le segnalazioni di vari cittadini – riassume Fuori Coro – indagini accurate e discrete ed il monitoraggio di situazioni e cose, finalmente il blitz che ha consentito di fare un po’ di ‘pulizia’ in questa piazza dello spaccio cittadino, piazza nella quale questi spacciatori stranieri, avevano dato vita ad un tanto capillare e collaudato, quanto fiorente, mercimonio. Un bel colpo per la Polizia Locale di Lucca che con questa operazione, ha dato un segnale forte, un giro di vite diretto al mondo dello spaccio ed al sottobosco che lo compone. Quanto accaduto in questo antico Comune toscano, è l’indiscutibile riprova del valore aggiunto rappresentato dalla polizia locale nel monitoraggio e nell’intervento nelle situazioni di emergenza, emergenza sociale e di piccola o grande criminalità. Il tutto, a garanzia dell’ordine e della sicurezza comunitaria nei confronti della quale la Polizia Locale ha funzione primaria, essendo la stessa, la vera Polizia di prossimità, per la conoscenza del territorio e delle situazioni grandi o piccole che caratterizzano quest’ultimo.Per questi motivi, il Fuori Coro, vuole manifestare a Voi ed agli Agenti che Voi rappresentate viva soddisfazione e sinceri complimenti per il lavoro svolto dagli stessi con competenza e professionalità encomiabili. Un altro intervento ad altissimo livello per questi bravi colleghi, sempre operativi per un’altra piccola ma significativa vittoria nei confronti dello spaccio e della diffusione delle sostanze stupefacenti ed un altro motivo di orgoglio per la polizia locale tutta”.