Trovano un motorino rubato nel suo giardino, guai per un 27enne

Lotta ai furti, un altro risultato in Versilia per i carabinieri della compagnia di Viareggio che ieri (30 marzo) hanno messo in campo un vasto servizio di controllo del territorio, soprattutto a seguito di diverse segnalazioni arrivate negli ultimi giorni riguardo diversi furti di ciclomotori e motocicli, in particolare tra Viareggio e Torre del Lago.

Nel corso del servizio, i carabinieri di Torre del Lago hanno effettuato attenti controlli e perquisizioni sul territorio di competenza durante i quali hanno rinvenuto un motociclo risultato rubato a Viareggio tra lo scorso 29 e 30 marzo.

Il veicolo era parcheggiato all’interno di una proprietà privata di un giovane di Torre del Lago di 27 anni che è stato poi denunciato per ricettazione.

I carabinieri hanno dunque recuperato il motociclo e hanno subito provveduto a rintracciare il proprietario e a restituirgli il mezzo.