Deve scontare 7 mesi: individuato e portato in carcere

Intensificati a Viareggio, in vista del ponte pasquale, i controlli da parte del personale del commissariato di polizia

Nel pomeriggio di ieri (31 marzo), gli agenti di una volante hanno fermato in via Aurelia Sud, vicino al centro commerciale Burlamacca, un 29enne di oigine marocchina, sul quale pendeva un ordine di carcerazione del tribunale di La Spezia. L’uomo, che era in strada a piedi, e che deve scontare una pena di 7 mesi e 28 giorni, è stato accompagnato in carcere a Lucca.

Nella stessa zona i poliziotti hanno anche identificato un 64enne italiano notificandogli un ordine di carcerazione per furti e invasione di terreni ed edifici