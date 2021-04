Boom di nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca: sono 190 i positivi in più rispetto a ieri

E’ boom di nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca, dove il contagio non si arresta.

Nelle ultime 24 ore sono stati ben 190 i nuovi positivi. Ad anticipare il dato è stato Luca Menesini, presidente della Provincia. Soltanto nel comune di Capannori sono state 42 le nuove diagnosi. Il tasso settimanale dei contagi nella Piana di Lucca è sopra i 250 casi ogni 100mila abitanti, il che significa che sarebbe comunque scattata la zona rossa.

Poi Menesini analizza il dato di Capannori: “Il tasso settimanale è passato da circa 180-220 casi ogni 100.000 abitanti in cui abbiamo oscillato per oltre un mese, a un tasso di 336 casi ogni 100.000 abitanti nell’ultima settimana. Anche il tasso settimanale della Piana di Lucca è sopra i 250 casi ogni 100.000 abitanti. Il Covid circola, sta circolando parecchio – afferma -. Bisogna ridurre la diffusione del virus, dobbiamo ancora una volta dimostrare di essere una grande comunità che dá valore alla salute di tutti. Al Governo e alle Regioni spetta portare la vaccinazione sulle 500.000 dosi al giorno come da impegno preso; noi dobbiamo fare in modo che nel frattempo si ammalino il minor numero possibile di persone. Al momento abbiamo l’esempio positivo della Gran Bretagna a cui guardare: patria della libertà da sempre, a causa del Covid la libertà personale dei cittadini è stata molto molto limitata, ma oggi torna a programmare, passo passo, la normalità, grazie a una campagna di vaccinazione di massa”.