Grave un bambino di 6 anni investito a Lammari

E’ stato travolto da un’auto il cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto. E’ in gravi condizioni un bambino di appena 6 anni, rimasto coinvolto in un inciente avvenuto attorno alle 18,20 di oggi (1 aprile) nel capannorese.

Il bambino è stato travolto in via dei Menicucci a Lammari mentre stava camminando sulla strada. L’allarme è stato dato immediatamente al 118. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e poi lo hanno trasportato d’urgenza con il codice rosso all’ospedale San Luca.

Purtroppo non è stato possibile ai sanitari far intervenire Pegaso, impegnato in un altro soccorso, per un trasferimento più veloce in ospedale.

Il bambino è sempre rimasto cosciente ma preoccupa il trauma cranico riportato nel violento urto. I medici stanno valutando un eventuale trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.