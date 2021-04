In moto contro un palo, grave un 24enne

E’ in gravi condizioni dopo aver urtato un paletto in via Burlamacchi a Viareggio mentre si trovava in sella alla sua moto. Un giovane di 24 anni è finito con il codice rosso all’ospedale Versilia dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi (1 aprile) attorno alle 17,45.

Stando alle prime informazioni, il giovane avrebbe fatto tutto da solo dopo aver perso il controllo della motocicletta per cause che sono ancora in corso di accertamento.