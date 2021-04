Pazienti positivi all’ospedale di Barga, riapre la bolla covid al San Francesco

Casi di pazienti positivi nel reparto di medicina dell’ospedale di Barga: riapre la bolla covid al San Francesco. E’ la decisione presa dall’Asl in modo da dividere i pazienti contagiati da quelli negativi al virus.

“A far sviluppare la positività di queste persone, comunque al momento senza sintomi di rilievo, potrebbe essere stato un paziente che quando è entrato in ospedale aveva l’infezione in incubazione e quindi non era individuabile attraverso i primi test effettuati”, spiega l’Asl.

La situazione è comunque sotto controllo e verifiche costanti vengono effettuate sulle condizioni di salute di tutti i pazienti ricoverati e del personale dell’ospedale.