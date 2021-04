Ristoranti in crisi per il Covid, partono da Viareggio le richieste a tutti i sindaci della Toscana

Hanno scritto, per pec, a tutti i sindaci della Toscana metttendo nero su bianco le loro proposte per far fronte alla crisi economica provocata dal Covid.

L’iniziativa dei ristoratori porta la firma di Stefano Vecciani, patron del Fiaschetto e del Fronte del Porto, e direttore provinciale del Tni (Tutela nazionale imprese)

Tra le soluzioni di sostegno per l’anno in corso le proposte vanno dallo sconto della Tari in base al calo dei corrispettivi, la possibilità di mantenere gli spazi all’aperto a canone gratuito, la cancellazione per tutto il 2021 di tasse e concessioni comunali.



Poi le richieste, dalla limitazione di sagre ed eventi, l’abolizione della tassa di soggiorno, la dilazione, o meglio ancora lo stralcio dei debiti, alla ztl e parcheggi gratuiti