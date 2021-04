Scomparso l’avvocato Giorgio Nencini

Lucca perde un altro pezzo di storia: è scomparso, infatti, l’avvocato Giorgio Nencini.

L’Accademia italiana della cucina, nella persona della delegata di Lucca Daniela Clerici si stringe con affetto intorno alla famiglia dell’avvocato. “Una presenza discreta e ironica – afferma Clerici – che ci ha accompagnato anche in qualità di delegato dal 1996 al 1999 e membro attivo della Consulta fino ad oggi. Lo ricordiamo come un signore di relazioni affabili e mai affettate, franco e ironico, umano e affettuoso. Una perdita grande per tutti noi”.