Senza pc e in difficoltà per prenotare il vaccino Covid, il dottor Tedeschi chiama a raccolta i volontari

Prenotare on line il vaccino anti Covid, per molti, soprattutto anziani e chi, suo malgrado, non ha un computer o non lo sa usare, è un bel problema.

Il dottor Antonio Tedeschi, stimato medico di famiglia di Torre del Lago, ora in pensione, ha lanciato un appello a chi si volesse rendere disponibile per aiutare e i volontari che si sono offerti non sono mancati.

“Hanno risposto davvero in tanti – spiega Tedeschi a Lucca in Diretta – anche questo è un modo di sentirci uniti e vivere questo momento pasquale”.

“Chi è in difficoltà – precisa il medico – può chiamare questi angeli. I volontari, al momento, che hanno dato la loro disponibilità lasciando il loro numero di telefono sono: Fiorella Giannini 3408177566, Barbara Popolo 338 7471038, Monica Parenti 340 2785913 Antonio Scarano 3926901756, Denise Monopoli 3284677234, Chiara Martinelli 3404536001 , Alice Ceragioli 3281612908, Sandra Pecchia 335 6781647, Luisa Caturano 3911083494, Valeria Andreozzi 3288857672, Elena Pampaloni Elena 3283587232, Catia de Felice 3404611970 e Sara Fambrini 346395498″